Iltempo.it - Incendio a Ostia, in fiamme le cabine dello stabilimento Le Dune: cosa è successo

Leggi su Iltempo.it

Momenti di paura questo pomeriggio sul lungomare Duilio a, dove unha colpito lobalneare Le, gestito da Renato Papagni. Le, divampate per cause ancora da chiarire, hanno interessato alcunedella struttura, particolarmente frequentate durante la stagione estiva. L'allarme è scattato intorno alle 15:30, quando i vigili del fuoco di Roma sono intervenuti con una squadra del distaccamento locale e due autobotti per domare lee mettere in sicurezza l'area. "Fortunatamente, non si registrano feriti o intossicati - dichiara Riccardo Ciofi della Fns cisl Roma Capitale - c'era della paglia che in poco tempo è andata subito a fuoco coinvolgendo alcuneprovocando una colonna di fumo nera visibile a distanza. Tuttavia, sono ripetuti nel tempo gli interventi di questo tipo per le squadre dei vigili del fuoco del litorale".