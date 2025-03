Bergamonews.it - Inaugurato il sottopasso della circonvallazione Fabriciano: “Lavori della linea T2 al 40%”

Bergamo. Uno snodo cruciale, che permette di percorrere la, in entrata e in uscita dalla città, senza interferire con latramviaria T2Val Brembana: è statonella mattinata di lunedì 24 marzo, alla presenza del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, il nuovorealizzato nella zona di Pontesecco, al confine tra Bergamo e Ponteranica, percorribile dal pomeriggio.L’intervento era uno dei più complessi dell’intero tracciato, che si sviluppa lungo 11,5 chilometri attraversando cinque comuni: laè stata abbassata per un tratto di 350 metri circa e incanalata in una galleria artificiale lunga 78 metri, con una corsia per senso di marcia. Allo sbocco sullo svincolo di via Pietro Ruggeri da Stabello, invece, è stata mantenuta l’attestazione su due corsie.