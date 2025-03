Internews24.com - IN24 – Inter Women, Piovani vuole Giacinti per l’estate: c’è anche l’ipotesi scambio

Leggi su Internews24.com

di Redazioneper: si parla già di un’ipotesi diper la calciatriceNonostante l’ultimo inciampo in campionato l’continua a correre verso la Champions eper questo è già al lavoro per rinforzare ulteriormente la squadra: vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane dell’intenzione di ingaggiare Caroline Pleidrup a parametro zero dal Sassuolo.EsclusivaDopo Bartoli e SerturiniValentinapotrebbe lasciare laRoma in estate per l’ne è grande estimatore. Attenzione ad eventuali contropartite come Cambiaghi o Pavan pic.twitter.com/yBaFEBtKGV— Mauro Munno (@Maumunno) March 24, 2025 Le nerazzurre – lo apprende in esclusivaNews24 – potrebbero peròpiazzare il colpo Valentinadalla Roma.