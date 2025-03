Gamberorosso.it - In un bar nascosto sotto un bar si bevono fantastici cocktail (anche al sapore di tortellini in brodo)

Fa quindici litri didi gallina a settimana ma non un’osteria di provincia. È invece un raffinatissimobar milanese, nato segretissimamente nel 2014 e dal 2019 fisso nella classifica dei The World's 50 Best Bars. Ilinfatti è uno degli ingredienti diIndi Gallina con Martini Vermuth Riserva Rubino, un drink che arriva al tavolo in una mini zuppierina bianca, di quelle che portava in tavola la nonna o la bisnonna con brodi, zuppe o minestre. Se ne usano 100 ml a, che fanno 150a settimana più o meno.Il baral barPer provare questo drink sorprendente occorre recarsi al Mag Pusterla, un bel bar con mobili anni ’40 in legno scuro e divanetti, un po’ stile inglese affacciato sulla circonvallazione interna (qui una volta passava un naviglio interno e c’era lo storico bar della Pusterla) e chiedere accesso: se c'è disponibilità, e a discrezione (“non occorre essere vestiti bene od ostentare, conta di più capire che c’è interesse per il mondo dei”) si scenderà una scala in pietra moderatamente perigliosa e attraverso un ingresso segreto, si arriverà nella “cave” del 1930: due intime salette con mattoni a vista e illuminazione soft e un originale bancone a ferro di cavallo concepito da un ingegnere, con una station componibile pensata per il bartender e dove ci si può sedere sui tre lati, stile omakase.