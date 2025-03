Lanotiziagiornale.it - In Turchia dilagano le proteste per l’arresto del sindaco di Istanbul con decine di migliaia di manifestanti che accusano Erdogan: “Attacco politico”

didihanno preso parte alle numerosein tutta la, dopo che il principale rivale del presidente Recep Tayyip, ildiEkrem Imamoglu, è stato formalmente arrestato e accusato di corruzione. Imamoglu avrebbe dovuto essere designato come candidato presidenziale del Partito Popolare Repubblicano (CHP) per il 2028, in una votazione programmata per la giornata di ieri.In risposta al suo arresto, ieri sera si è verificata un’escalation delle, con scontri trae polizia. Gli agenti hanno usato gas lacrimogeni e proiettili di gomma. Imamoglu ha affermato che le accuse a suo carico sono motivate politicamente.«Non mi piegherò mai», ha scritto su X prima di essere posto in custodia cautelare.ha condannato le manifestazioni di protesta e ha accusato il CHP di voler «disturbare la pace e polarizzare il popolo».