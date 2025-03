Lanazione.it - In sella per l’Ardita. La ciclostorica vince sul maltempo. Una festa sui pedali

Nelle previsioni della vigilia l’edizione 2025 dedoveva essere quella dei record ed invece, come confermano anche gli organizzatori, alla fine il meteo con le varie allerte e bollettini dei giorni precedenti ha frenato la. Frenato ma fino ad un certo punto però. Giusto per parlare di numeri ecco che in due giorni almeno 700 persone hanno preso parte ai percorsi, agli eventi messi in calendario. Già perchéè anche la mostra scambio che si è tenuta in Piazza Grande tra sabato e domenica, dedicata ai velocipedi storici, ricambi e accessori, oltre alla presentazione delle ultime novità del settore. Qui i visitatori hanno avuto la possibilità di confrontarsi appunto con gli appassionati del settore. Sabato poi sono stati oltre 400 i partecipanti all’Arezzo Gravel, l’appuntamento riservato per tradizione al cicloturismo che ha richiamato l’attenzione anche di tanti aretini oltre ai partecipanti.