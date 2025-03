Ilnapolista.it - In Germania è un eroe il raccattapalle 15enne che ha fregato l’Italia sul gol-figuraccia

Inè unilche hasul gol-In Italia (e nel mondo intero) siamo troppo impegnati a prendere per i fondelli Donnarumma e compagni per quel gol – il 2-0 dellasubito mentresi dedicava allo sport nazionale: le proteste con l’arbitro. Ma inquel gol di Musiala l’hanno intestato a un ragazzino di 15 anni, che si chiama Noel.Noel è il“piccolodel calcio tedesco”, come lo racconta lo Spiegel, “diventato protagonista di uno dei gol più sorprendenti nella storia della nazionale tedesca”.“Noel lancia immediatamente la palla al capitano tedesco Joshua Kimmich, che batte l’angolo. E mentre Donnarumma stava ancora rimproverando i suoi compagni di squadra sul dischetto del rigore, Jamal Musiala spinge la palla nella porta vuota da solo, realizzando il 2-0”, scrive il giornale tedesco.