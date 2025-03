Ilrestodelcarlino.it - In fiera debutta Mir. Il futuro scende in campo dalle discoteche al Var

Dalla radiocronaca anni ‘50 agli indimenticabili programmi televisivi che hanno portato il calcio nelle case delle famiglie, come 90° minuto e La domenica sportiva fino ad arrivare al broadcasting 2.0 ad alto contenuto tecnologico. Il modo di raccontare lo sport più amato dagli italiani si è evoluto nel corso degli anni e ora guarda alcon nuove prospettive. Se n’è parlato ieri alladi Rimini nel corso del talk inaugurale che ha dato ufficialmente il via al Mir – Multimedia Integration Expo - la manifestazione di Italian Exhibition Group dedicata all’audiovisivo e all’intrattenimento, in programma fino a martedì. Una vetrina per professionisti e aziende, con un’anteprima delle novità nei settori audio, video, sound e lighting. "Il percorso evolutivo dei contenuti sportivi" è stato il titolo dell’incontro che ha visto protagonista Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Calcio Serie A.