Iodonna.it - In città, Torino e Milano. O in campagna, Valpolicella e Chianti: dieci indirizzi golosi da mettere in agenda. Nuovi o rinnovati, anche open air

Daal, passando pere il Veronese. Un breve tour del gusto che mette insieme realtà diversissime, ma tutte attente alla qualità, legate al territorio, aperte alle novità. C’è lo storico caffè torinese che festeggia un compleanno a cifra tonda con una nuova apertura. E c’è la cantina delladove si degustano i vini della tradizione “attualizzati” da procedure sul campo e ricerche scientifiche. Ci sono poi i locali milanesi che allo stile metropolitano abbinano la curiosità per i cibi degli altri (la Pastiera, a!) e lanciano i cocktail più inventivi. C’è il resort di lusso in collina dove i pici si fanno in casa e c’è la pizzeria che serve una margherita lunga tre metri. Insomma, c’è un mondo di cose buone. E infine, siccome è primavera, viva i dehors.