Sport.quotidiano.net - In A2 femminile passo falso della squadra di Corsolini. PalaMariotti tabù, Cestistica ancora sconfitta

SPEZZINA 55 costa MASNAGA 71 (17-17, 22-35, 36-55)LA SPEZIA: Mbaye ne, Templari 12, Moretti 7, Trehub 15, Missanelli 2, Diakhoumpa 6, Guzzoni, Guerrieri 2, Varone, Giangrasso 11. All.. COSTA MASNAGA: Penz 14, Cibinetto 5, Osazuwa 10, Gorini ne, N’Guessan 7, Kaczmarczyk 10, Bonomi 9, Motta 7, Serra 4, Crowder 5. All: Andreoli. Arbitri: Gallo di Padova e Forconi di Ravenna LA SPEZIA – Alcontinua la serie negativa per le bianconere, battute 55-71 dalla terza in classifica: le ragazze direggono solo un quarto di gara, poi le avversarie non lasciano scampo. Al rientro dalla sosta per la Coppa Italia, laSpezzina non riescea sfatare il ’, dove non vince da sette partite e dove stavolta è stata Costa Masnaga ad uscire con l’intera posta in palio: 55-71 il punteggio finale, le bianconere reggono un quarto, prima che le ospiti alzino i giri del motore senza che le padrone di casa riescano a pareggiarne l’intensità.