Lortica.it - Impresa BC Servizi: battuta la capolista Oleggio al Palasport Estra

Leggi su Lortica.it

BCScuola Basket Arezzo – Magic Basket92-84Parziali: 17-25; 38-48; 68-65BC: Toia 14, Nica ne, Iannicelli 2, Dal Pos 18, Buzzone 19, Lemmi 9, Prenga 12, Vagnuzzi, Kader 9, Fabrizi ne, Bischetti 9. Allenatore: Fioravanti Vice: LibertoMagic: Casella 14, Karem 3, Pilotti 8, Toffanin 3, Borsani 6, Youssef, Suigo 4, Lonati 18, Garavaglia 12, Cortellino, Ceccato 11, Val Elswyk 4. Allenatore: Catalani Vice: NalonUna vittoria di carattere per la BCPrestigioso successo per la BCScuola Basket Arezzo, che supera lacon una straordinaria rimonta e mantiene vive le speranze di qualificazione ai Playoff.L’inizio di gara è tutto in salita per i ragazzi di coach Fioravanti, costretti a inseguire dopo un primo quarto in cuimette a segno ben sette triple, chiudendo avanti 25-17.