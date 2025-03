Inter-news.it - Impallomeni: «Spero i verdetti di Serie A arrivino prima di una data!»

L’Inter si sta giocando il primo posto con Napoli e Atalanta nelle retrovie. Stefanoha una speranza a riguardo sullaA e la spiega su TMW Radio.CAMPIONATO – Le distanze in cima e nelle retrovie della classifica diA sono minime. L’Inter èe ha tre punti di vantaggio sul Napoli e sei sull’Atalanta appena battuta al Gewiss Stadium. La Nazionale Italiana è uscita dalla UEFA Nations League con la Germania e a giugno inizierà il percorso verso i Mondiali del 2026.A, una speranza didi Norvegia-Italia!COMMENTO – Stefanoha una speranza a riguardo sullaA: «Il girone vede la Norvegia, che ha giocatori forti ma anche noi lo siamo. Psicologicamente il 6 giugno, quando si giocherà Norvegia-Italia,sia già tutto deciso per il campionato e che Spalletti possa avere 15 giorni pieni per lavorare.