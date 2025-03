Unlimitednews.it - Immigrazione, Piantedosi “Entro la metà del 2026 in funzione CPR”

VENEZIA (ITALPRESS) – “CPR o strutture come quelle dell’Albania sono già pronte ed entreranno inladel prossimo anno – così il ministro dell’Interno Matteoa Venezia a margine di un incontro in Regione Veneto – e saranno corrispondenti a regole europee e a quanto disposto dalla Corte di Giustizia Europea. L’Italia ha l’obbligo, a giugno, di farsi trovare pronta con circa ottomila posti come Paese di prima frontiera, per trattare le procedure accelerate di frontiera”.f29/tvi/redUnlimited News - Notizie dal mondo