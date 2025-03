Quotidiano.net - Imamoglu sfida Erdogan dalla cella

"Non mi piegherò mai". Il sindaco di Istanbul Ekrem– incoronato ieri alle primarie come principalente dialle prossime elezioni presidenziali – continua a reagire ("Non mi piego") ancheprigione. I giudici infatti hanno convalidato l’arresto dell’oppositore del rais, ritenendo valide le accuse di corruzione che avevano portato alla custodia.dovrà affrontare gli addebiti a processo mentre è stato trasferito a Silivri, il carcere dove sono rinchiusi anche altri oppositori a, come il filantropo Osman Kavala, condannato all’ergastolo 3 anni fa per un ruolo nelle proteste di Gezi park del 2013 e ancora dietro le sbarre. Ieri, milioni di turchi hanno votatonella sua veste di candidato unico del primo partito di opposizione, il Chp, alle prossime elezioni presidenziali del 2028.