Il weekend dopo il delitto | tutto liscio o quasi

Un fine settimana carico di tensione a distanza di una settimana dall’omicidio di Amir Bhenkarbush, 24enne d’origini nord africane che risiedeva a Giulianova, ferito mortalmente con una coltellata sul lungomare di San Benedetto. Non ci sono stati disordini e neppure giovani ubriachi da dover richiedere l’intervento delle forze dell’ordine e degli operatori del 118. Verrebbe da dire cheè filatoma, secondo le forze schierate in campo specificatamente per la movida, (carabinieri, polizia, guardia di finanza e, fino a mezzanotte, polizia locale), cui si aggiungono le pattuglie del nucleo operativo dei carabinieri e la volante del commissariato in attività di controllo del territorio, sono stati notati ancora tanti gruppi di ragazzini che girano fino a tarda notte. Di fronte alla massiccia presenza delle forze dell’ordine, che li marca in modo stretto, sono apparsi piuttosto insofferenti.