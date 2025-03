Sport.quotidiano.net - Il week end del Rugby Mammut

Leggi su Sport.quotidiano.net

Arezzo, 24 marzo 2025 – Questa domenica è entrata in campo per la prima volta un' U8 completacon il debutto di alcuni piccoli atleti. I bambini si sono guadagnati il sesto posto al Torneo Meyer ad Arezzo, tanta soddisfazione e ottimo punto di partenza. Nel campo Gispi di Prato ,invece, i ragazzi dell' U12 hanno giocato con la formula delle squadre a colori. I vari giocatori delle società hanno giocato mescolandosi, creando nuove squadre temporanee e nuove amicizie. Un grande insegnamento e messaggio di sportività. La partita dell' U16 contro lo Scandicci ha lasciato l' amaro in bocca. Anche se la disputa era iniziata ad armi pari, dopo i primi 15 minuti la difesa ha iniziato a scricchiolare e la partita è lentamente scivolata via, lasciando una sconfitta di 43-5. Sconfitta anche per l' U18 contro UnioneFirenze per 29-10, nonostante le buone prestazioni dei ragazzi