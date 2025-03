Superguidatv.it - Il Volo trionfa negli Stati Uniti: tour sold out e nuovi appuntamenti in arrivo anche in Italia ed Europa

Il 2025 si apre con una lunga scia di successi per Il, il celebre trio composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. La loronéesta registrando un trionfo dopo l’altro, culminato nell’ultimoout al Radio City Music Hall di New York, uno dei teatri più iconici e prestigiosi al mondo. Lo spettacolo, andato in scena venerdì sera, ha confermato ancora una volta il legame speciale tra il gruppono e il pubblico americano.IlIlproseguirà per tutto il territorio statunitense con nuove tappe in alcune delle location più importanti degli States, dove Ilporterà la sua musica e la sua inconfondibile eleganza vocale fino all’inizio di aprile 2025.Dopo l’ultima tappa americana, Ilfarà ritorno ina maggio per uno deglipiù attesi dell’anno: la terza edizione di “Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo”, lo spettacolo firmato da Michele Torpedine.