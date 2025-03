.com - Il Volo sold out al Radio City Music Hall di New York

Leggi su .com

Prosegue il tour de Ilnegli Stati Uniti, con l’ultimoout aldi NewProsegue con un successo dietro l’altro il tour de Ilnegli Stati Uniti, con l’ultimo trionfoout venerdì sera aldi New, un palcoscenico iconico, noto per la qualità straordinaria degli spettacoli che vi si tengono. Seguiranno altri appuntamenti nelle location più prestigiose degli States, dove Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble saranno protagonisti di numerosi concerti in diverse città americane fino a inizio aprile 2025.Terminato il tour americano, Iltornerà in Italia a maggio per la terza edizione di Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo (un progetto di Michele Torpedine), le uniche date italiane fissate per l’8, 10 e 11 maggio.