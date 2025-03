Iodonna.it - Il Volo conquista New York e annuncia la location per il nuovo show “Tutti per uno”

Ilsta facendo il pieno di successi con il suo tour negli Stati Uniti. Dopo il sold out al leggendario Radio City Music Hall di New, la band continua a collezionare trionfi in giro per gli States. Il trio italiano, composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, è pronto a portare il proprio talento nellepiù prestigiose, ma l’attenzione si sposta ora sull’Italia, dove torneranno a maggio con un. Tutti gli effetti postivi della musica sul cervello guarda le foto Ile Tutti per uno – Viaggio nel tempo, l’edizione 2025 è a MantovaL’8, 10 e 11 maggio, Ilsarà protagonista della terza edizione di Tutti per uno – Viaggio nel tempo, uno spettacolo che promette ancora una volta grandi emozioni.