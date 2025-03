Bergamonews.it - Il vescovo Merisi: “Con Pandolfi abbiamo condiviso molti progetti”

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Al funerale di Filippo Mariasiede tra i primi banchi monsignor Giuseppe, 87 anni,emerito di Lodi.“Ricordo molto volentieri gli anni della giovinezza, della partecipazione, dell’impegno tra giovani all’interno dell’Azione Cattolica poi la politica” ricorda monsignor, seppure divisi da percorsi di vita diversi, spesso hannodiversiaccomunati dalla stessa visione cristiana.di Treviglio, primo di nove fratelli e sorelle, era figlio di Carlo, già sindaco di Treviglio. Quindi aveva respirato la politica in casa. Dopo la laurea in Giurisprudenza all’Università Cattolica del Sacro Cuore, lavora nel comune di Treviglio come vicesegretario, e poi come capo ufficio al Comune di Bergamo. Sono gli anni in cui matura la vocazione sacerdotale così entra nel seminario di Venegono Inferiore.