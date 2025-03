Liberoquotidiano.it - "Il verminaio", il libro di Bolloli e Cavallaro sui dossieraggi: la presentazione a Milano con Sechi e Feltri

I misteri e le rivelazioni sullo scandalo deiche ha scosso la politica italiana. In un sistema di illegalità che prende vita nel tempio sacro della Direzione nazionale Antimafia, la Superprocura ideata dal giudice Giovanni Falcone per combattere la criminalità organizzata. Le trame tessute dai presunti spioni sono andate avanti per almeno quattro anni, in un sistematico accesso abusivo alle banche dati, utilizzate arbitrariamente da un finanziere e da un ex magistrato suo capo al gruppo Segnalazioni operazioni sospette. In quella cabina di regia, fucina dei dossier passati illegalmente ai giornalisti amici, sono stati spiati i protagonisti della scena politica, nei momenti più determinanti della storia del Paese. Dal dossier Colle, per fermare la candidatura a Capo di Stato di Silvio Berlusconi prima e di Maria Elisabetta Alberti Casellati dopo.