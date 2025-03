It.newsner.com - Il verme antartico con i denti che ti farà avere gli incubi

Uno strano e ipnotizzantemarino è recentemente diventato virale in rete e, una volta visto, capirete perché.Questa bizzarra creatura, nota come Eulagisca gigantea, sembra appartenere a un film horror di fantascienza piuttosto che alle gelide acque dell’Antartide.Con le sue scintillanti setole dorate e la bocca spalancata e ricoperta di, potrebbe essere facilmente scambiata per una decorazione natalizia andata terribilmente male.Ma, che ci crediate o no, questo stranovive da anni nell’Oceano Meridionale e solo ora sta attirando l’attenzione grazie ai social media.Tutto sull‘Eulagisca giganteaCosa rende questocosì speciale? Innanzitutto, è lungo circa 20 centimetri (circa la dimensione di una banana), con una testa che è in realtà una gola retrattile.