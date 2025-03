Ilgiorno.it - Il transatlantico affondato a Seveso. Operazione recupero per le piscine

L’exdopo ben due incendi dolosi scoppiati nel 2006 e rimasti impuniti. Da allora il centro sportivo comunale dotato die campi di calcetto, bar e ristorante all’angolo fra via Ortles e viale Redipuglia è sempre più degradato. Da anni galleggia in un mare di rifiuti e detriti. Sono passate diverse amministrazione e malgrado le buone intenzioni, nulla è stato fatto. "Non perderemo un attimo di tempo". Con queste parole l’assessore ai lavori pubblici Roberto Crippa ha ribadito l’impegno dell’Amministrazione comunale nella riqualificazione dell’area exdi via Ortles, uno dei cantieri prioritari del suo mandato. Durante la recente seduta del Consiglio comunale, l’assessore Crippa ha fornito un aggiornamento sullo stato dei lavori, sottolineando come alcuni imprevisti abbiano rallentato l’avanzamento del cantiere.