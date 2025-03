Ilfattoquotidiano.it - Il sindaco di Istanbul arrestato ottiene 15 milioni di voti alle primarie del Chp. In manette 10 reporter

Nemmeno il carcere ferma, almeno per ora, la corsa di Ekrem Imamoglu per la guida del Partito Popolare Repubblicano (Chp). Ildicon l’accusa di corruzione e terrorismo e incarcerato da domenica sera nella prigione di massima sicurezza di Silivri, continua a compiere passi in avanti in vista delle elezioni presidenziali del 2028, dove è dato come uno dei candidati favoriti, divenendo il volto scelto dalla sua formazione e, di conseguenza, il principale ostacolo ai piani del capo dello Stato Recep Tayyip Erdo?an che mira a una riforma costituzionale che gli permetta di ricandidarsi per il terzo mandato consecutivo. Dopo gli appelli lanciati nel fine settimana, Imamoglu ha infatti ottenuto ben 15di preferenzedel principale partito di opposizione in Turchia che lo candiderà, salvo impedimenti giudiziari, alla Presidenza del Paese.