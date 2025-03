Sport.quotidiano.net - Il sigillo di Sipos non è bastato. Lecco arrembante a Verona. Un rigore nel finale spegne la gioia

Ilva in vantaggio, ma viene riacciuffato neldalla Virtus. I lecchesi di mister Valente non sono riusciti a portare in porto il vantaggio iniziale siglato da, con un gran colpo di testa, e alla fine devono accontentarsi di un punticino che consente loro di rimanere a +1 sulla zona playout. Pronti, via e ilpassa subito in vantaggio. Al minuto numero 5 bella discesa sulla destra di Kritta, palla a Frigerio e gran cross al centro perche, con una gran torsione di testa, mette in rete. La Virtusfa fatica a rendersi pericolosa e al 23’calcia a botta sicura da pochi passi, ma la sua conclusione è deviata in angolo da un difensore. Al 25’ Zarpellon va via sulla sinistra e poi lascia partire un tiro cross radente che finisce appena a lato. Prima della fine della frazione girata di Daffara che finisce sul fondo.