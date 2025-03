Lanazione.it - Il Sesana salta la corsa, persi i convegni di giugno. E anche il montepremi

Montecatini Terme, 24 marzo 2025 – L’uscita del secondo Decreto di modifica del calendario nazionale delle corse ippiche pubblicato sul sito del Masaf venerdì corso chiarisce ulteriormente la situazione sulle giornate di corse perse dal. Lo spostamento della data di riapertura dal 13 aprile a finesolleva il “problema” dell’assegnazione di queste giornate ad altri ippodromi. Per quanto riguarda i duedi aprile (13 e 20) ed i primi tre dei cinque complessivi previsti nel mese di maggio (1,10 e 17) sono stati assegnati qualche settimana fa all’ippodromo del Visarno di Firenze mantenendo le stesse date, con il trasferimento automatico di ben 212 mila euro per il. Per quanto riguarda invece gli ultimi duedi maggio che erano previsti a Montecatini il 24 ed il 31 con il nuovo Decreto passano al trotter di Follonica con una nuova collocazione ovvero il 13 ed il 27 sempre di maggio.