Il senatore Scalfarotto interroga Nordio sulla procura di Torino dopo l'articolo del Foglio

Ildi Italia viva, Ivan, ha depositato un'zione a risposta scritta rivolta al ministro della Giustizia Carlola pubblicazione suldell'inchiesta di Ermes Antonuccipolizia giudiziaria in servizio alladi. Dagli atti giudiziari riportati dal nostro giornale emerge l'esistenza di una "sottosezione" di polizia giudiziaria che sembra non rispondere a nessuno. Con corvi che divulgano materiale secretato e pm poco propensi a fare chiarezza. In particolare,chiede al Guardasigilli se intende disporre un’ispezione all’interno delladial fine di accertare eventuali responsabilità disciplinari o penali connesse all’azione della "sottosezione" che pare agire all’interno della polizia giudiziaria torinese nonché per individuare i pubblici ufficiali che dal 2021 stanno divulgando documenti secretati.