"Il sapere che conta": UniBg ospita l'autrice Annamaria Lusuardi della Stanford University

Bergamo. Finanza personale e strumenti concreti per gestire il denaro e pianificare il futuro: sono questi i temi affrontati dalla professoressaLusardi , economista di fama internazionale e docente, nel volume “Ilche. Come prendersi cura delle proprie finanze e fare scelte consapevoli”. Il libro verrà presentato nella Sala Galeotti dell’Università di Bergamo (via dei Caniana 2, Bergamo ) mercoledì 26 marzo alle 14,30.L’evento si inserisce nell’ambito del progetto “Transet – Dipsa Dipartimento di eccellenza”, sostenuto dal Ministero dell’Università eRicerca per il quinquennio 2023-2027, e rientra nelle iniziative di Public Engagement 2025 dell’ateneo orobico: intende ripercorrere gli argomenti principali illustrati nel volume di Lusardi che, attraverso esempi pratici, guida il lettore alla comprensione di concetti chiave come risparmio, investimenti, finanza, tassi d’interesse e gestione dei debiti , sottolineando l’importanzaconoscenza finanziaria per realizzare scelte consapevoli.