Lanazione.it - Il rigassificatore di Panigaglia. Natale mette nel mirino il Ro-ro: "Un’altra servitù per il golfo"

Leggi su Lanazione.it

"Il traffico di autocisterne di gas naturale liquefatto via traghetto che presto sarà avviato neldella Spezia è un’ulterioreper i territori della Spezia, Lerici e Portovenere. Aver ottenuto che le unità ro-ro non navighino la mattina è una vittoria di Pirro che viene rivendicata dalla poco lungimirante giunta Peracchini, che avrebbe dovuto invece esprimere netta contrarietà al progetto di Snam." Così il consigliere regionale dem, Davide, interviene all’indomani della pubblicazione, da parte del nostro quotidiano, del via libera dell’Autorità portuale al progetto di truck loading di Gnl Italia – con autocisterne traghettate tra l’impianto die Fossamastra –, dopo che la società ha accettato le prescrizioni imposte dal Comune della Spezia. Un via libera che peraltro arriva nei giorni in cui il procedimento di un altro progetto di Gnl Italia – quello relativo all’ammodernamento dell’impianto diper ricevere navi gassiere più grandi e ’lavorare’ maggiori capacità di gnl – risulta "sospeso su richiesta del proponente", come si legge sul sito della commissione ministeriale del Mase chiamata a pronunciarsi sull’assoggettabilità del progetto a Valutazione di impatto ambientale.