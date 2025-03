Calciomercato.it - Il retroscena sull’esonero di Motta: quattro nomi per la Juve del futuro

Le ultime sui bianconeri nella nuova puntata di Ti Amo Calciomercato, programma in onda sul nostro canale YoutubeIldi Thiagoe non solo nella nuova puntata di Ti Amo Calciomercato, programma in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it. I nostri Alessio Lento e Carlo Roscito hanno approfondito l’argomentontus con focus sull’addio del tecnico italo-brasiliano e sul nome del possibile allenatore dei bianconeri nella prossima stagione.Ildiper ladel– Calciomercato.itEsonero: tutto in 7 giorniIn 7 giorni, da domenica a domenica è cambiato il destino di Thiago. Confermato da Giuntoli subito dopo il 3-0 subito contro la Fiorentina, arrivato dopo lo 0-4 in casa contro l’Atalanta, l’allenatore è stato esonerato ieri dallantus.