Il remake di Biancaneve (senza 7 nani) è primo al botteghino. Ma è «woke, freddo, insensato

Nonostante le critiche, il live action diè il film più visto nei cinema del Nord America e in Italia. Nel corso del weekend di debutto, la pellicola ha incassato oltre 80 milioni di dollari. Che la rendono la più scelta tra quelle in programmazione negli stessi giorni. Metà dell’incasso proviene da soli tre Paesi: Canada, Usa e Messico. Secondo quanto riporta la Bbc, le cifre non costituiscono un flop. Ma sono comunque al di sotto delle aspettative per un film costato 270 milioni di dollari, la cui produzione è durata quattro anni. Già durante questo periodo, erano emerse numerose controversie riguardo il film, preso di mira per varie scelte considerate dettate dalla necessità di adeguarsi a quella che viene definita la cultura. In inglese, con questo aggettivo ci si riferisce all’attenzione relativa alle disuguaglianze sociali – come la discriminazione razziale ed etnica, il sessismo, l’abilismo e la negazione dei diritti della comunità Lgbtq – soprattutto quando esasperata.