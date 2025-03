Ilfattoquotidiano.it - “Il pubblico ha vomitato nei corridoi del cinema, le scene sono raccapriccianti”: la rivisitazione horror di “Cenerentola” non è adatta ai deboli di stomaco

Dopo il successo di “The Substence”, il bodyinterpretato da Demi Moore, arriva “The Ugly Stepsister”: una versione di “” che non ha risparmiato gli spettatori, con un “trigger warning” d’obbligo. Scritto e diretto da Emilie Blichfeldt al suo debutto, il film ha scioccato al Sundance Film Festival, tanto da far vomitare uno spettatore nelo durante la proiezione. Il motivo? Lecruente, tra decomposizione e trasformazioni chirurgiche in stile XIX secolo.La trama ruota attorno a Elvira (Lea Myren), una donna disposta a tutto pur di conquistare il cuore di un principe, anche se ciò implica competere con la sorellastra Agnes (Thea Sofie Loch Naess) in una spietata gara di bellezza. Il trailer è già sufficiente a far venire il volta: in una scena, un medico martella il volto di Elvira con uno scalpello per cambiarle il naso.