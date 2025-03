Ilgiorno.it - Il progetto passa dal Consiglio in commissione

Leggi su Ilgiorno.it

Il semaforo verde incomunale l’altra sera, per ildella maxi vasca di laminazione del torrente Molgora fra Bussero, Gorgonzola e Pessano con Bornago nuovoggio pubblico, stavolta interritorio, sempre a Gorgonzola. L’esame del, ormai nel pieno dell’iter e che dovrebbe essere realizzato entro il 2029, è fissato per mercoledì alle 19,30 in municipio. Non si esclude, successivamente, un nuovoggio in. L’ok sostanziale alla struttura è arrivato a corredo dell’approvazione del piano per la prevenzione del rischio idraulico. Ma dalla minoranza è arrivata la richiesta di un punto dedicato di qui alle prossime settimane, per ulteriori approfondimenti. Alladi mercoledì sarà presente anche l’assessore all’Ambiente Alberto Villa.