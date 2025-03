Veneziatoday.it - Il primo vaporetto ibrido (diesel-elettrico) di Actv è pronto: al via gli ultimi test

Prosegue la sperimentazione ibrida per i vaporetti che saranno impegnati in Canal Grande, Canale della Giudecca e Bacino San Marco, nata da una collaborazione tra AVM/e Vulkan Italia, in particolare della divisione Hybrid and Electric Drive Solutions, che si è aggiudicata la gara pubblica.