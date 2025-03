Iltempo.it - Il Pastore che non si arrende e la scelta di tornare a Santa Marta fra il suo gregge in subbuglio

Caro Direttore, unche non si: una sotterranea lotta di potere all'ombra di San Pietro aspetta Papa Francesco che ieri, debilitato e visibilmente affaticato, è rientrato a. Le trattorie di Borgo Pio pullulano di cardinali giunti a Roma per invocare la salute del Pontefice - almeno ufficialmente. La loro presenza, infatti, potrebbe anche prefigurare la partecipazione a un imminente Concistoro. Non è escluso che Bergoglio voglia sciogliere al più presto nodi rimasti troppo a lungo irrisolti. Per questo, con le poche forze recuperate, ha voluto a tutti i costi rientrare in Vaticano, forse anche contro il parere dei suoi medici, da sempre trattati con un certo scetticismo. Tra i temi che potrebbe mettere sul tavolo figurano la composizione del Collegio cardinalizio e le norme del Conclave.