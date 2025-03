Ilfattoquotidiano.it - Il parroco di Gaza: “La pace tra Israele e Palestina non è impossibile, prima serve un cessate il fuoco”

“La cosa più importante è la, lanon è, non è una cosa ideale, utopica, anche se non sarà facile, ma non”. Così ildi, padre Gabriel Romanelli, intervenendo da Fabio Fazio a Che tempo che fa. “Da tre settimane non entra niente, speriamo che le autorità aprano e facciano entrare gli aiuti. Tra poco i forni non riusciranno a panificare perché senza diesel e farina”, ha spiegato Romanelli, sottolineando di essere convinto che si possa “vivere tutti insieme, uno accanto all’altro”.“Laè davvero possibile? – risponde – La situazione è molto delicata. Lasoluzione è ilil, ogni giorno in più di guerra cadranno ancora più persone, combattenti, non combattenti, soldati, ostaggi, più bambini. In questi giorni più di 100 bambini sono stati uccisi qua e quindi dico che ililnon è la soluzione, non è sinonimo di, però può indicare l’inizio della fine della guerra.