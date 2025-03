Cityrumors.it - Il Papa è vivo e sorride, alla faccia delle fake news e delle bugie sulla sua morte

E’ stato un momento bellissimo quando il Pontefice si è afto, una pessima figura per Corona e i suoi amici che lo davano per morto“Sono ancora.“. E’ stato lo stessoFrancesco a dire queste esatte parole ai suoi collaboratori, non solo come a dire che stava bene, ma quasi a voler rispondere a tutte quelle fesserie emesse in giro ad arte sul fatto che fosse già morto da settimane e che il Vaticano abbia omesso tutto per aspettare di scegliere il nuovo Pontefice. “C’è il Giubileo in corso, non si può dire cheFrancesco sia morto.”, scemenze di questo genere. Parole e concetti espressi in modo purtroppo serio da gente come Fabrizio Corona, ma non è stato il solo.Ilsua(Ansa Foto) Cityrumors.