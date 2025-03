Quotidiano.net - Il Papa è tornato a casa

Leggi su Quotidiano.net

di Nina FabrizioROMASono le 12 e 01, quandoFrancesco appare finalmente da un balconcino del policlinico Agostino Gemelli e il mondo lo rivede dopo sei settimane. Seduto sulla carrozzina, vestito di tutto punto con la talare bianca e lo zucchetto al suo posto sul capo, Francesco muove prima un poco le mani, prende di nuovo le misure con la folla, e fa innanzitutto il gesto dell’ok mostrando il pollice all’insù. Non ha i naselli al naso che indosserà subito dopo ma si sente fiducioso. Al suo infermiere personale, Massimiliano Strappetti che gli allunga il microfono, fa un cenno di assenso: ha intenzione di parlare. "Buongiorno a tutti e vedo questa signora con i fiori gialli, è brava". La tensione nel piazzale si scioglie in risate e applausi. È tutto. Ilviene tirato indietro in una scena che ricorda quasi l’ultimo Angelus di Giovanni Paolo II proprio dal Gemelli per intensità drammatica.