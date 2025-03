Cultweb.it - Il Papa e la signora coi fiori gialli: cosa li lega e che significato hanno i fiori?

Francesco ha lasciato il Policlinico Gemelli ieri, dopo 39 giorni di ricovero, per una polmonite bilaterale con tante dimostrazioni d’affetto da parte dei fedeli. Affacciandosi dal balcone dell’ospedale, ha salutato i fedeli e ha rivolto un pensiero speciale a una donna con un mazzo di: “E vedo questacon i! È brava!“. Laè Carmela Mancuso, 78 anni, originaria della Calabria e residente a Roma da qualche anno. La donna è nota per la sua abitudine di portare rose gialle aldurante le udienze generali e in questo lungo ricovero si è recata spesso al Gemelli per mostrare il proprio affetto con un gesto simbolico. Carmela, infatti, considera iuna forma di terapia e preghiera.Una sorta di “tradizione” iniziata anni fa quando portò un mazzo a una bambina malata all’ospedale pediatrico Bambino Gesù.