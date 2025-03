Ilfattoquotidiano.it - Il papà di Fedez, Franco Lucia, racconta: “Ho avuto tanta paura quando si è ammalato di tumore. Secondo me neanche lui sa quanto a rischiato. Con Chiara Ferragni rapporti cordiali”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Si chiama Tutto in una pentola (Rizzoli) il libro di ricette di, ildie parlarne è lui stesso su Oggi. Colpisce la premessa: non si parlerà diperché “la cucina è una cosa mia” (le sue ricette sui social fanno quasi sempre il pieno di like) ma poic’è e – si legge sul settimanale di attualità e gossip – “anche con un po’ di commozione”. Intanto,ha iniziato a cucinare per tutti durante la pandemia: “Mia moglie e io ci siamo trasferiti a casa di Fede e, coi bambini. Ognuno aveva i suoi compiti: Fede passava l’aspirapolvere,portava giù il cane, mia moglie faceva la spesa. E io mi mettevo ai fornelli”. Leone “adora la pasta col pesto di verdure”, Vittoria “va matta per il risotto al burro, che però chiama al burrocacao”.di aver imparato a cucinare “da solo.