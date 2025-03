361magazine.com - Il papà di Belen si mostra di nuovo sui social dopo l’incidente

Ildiappare con una mano fasciata mentre stringe tra le braccia la sua nipotina Luna, figlia diRodriguez e Antonino Spinalbese Una foto splendida che ritrae nonno e nipote insieme disui, per la prima volta,in cui Gustavo Rodriguez è rimasto ustionato. Sono stati giorni difficili per la famiglia Rodriguez che adesso può tornare a sorridere. E lo fa suicon uno scatto magnifico: l’abbraccio tra nonno Gustavo e la piccola Luna, la figlia die Antonino.A pubblicare la foto che li ritrae insiemeè la moglie Veronica che scrive a corredo della foto: “Luna e il nonno dicome prima!”.Leggi anche–> Gustavo Rodriguez, come sta ildiIl nonno di Luna appare sorridente con il volto rivolto a lei e una mano fasciata si intravede sulla spalla della bimba che ricambia il suo abbraccio.