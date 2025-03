Amica.it - Il nuovo film di Bradley Cooper fa infuriare un intero quartiere di New York

Se c’è un attore che ormai si considera newyorchese doc, pur essendo nato a Philadelphia, è. Eppure anche il “bravo ragazzo” del mondo del cinema è riuscito a fari suoi concittadini per il suoè tornato dietro la macchina da presa per Is this thing on?, nuova pellicola in cui recitano Laura Dern e Will Arnett. Le riprese sono partite nel Queens, per la precisione a Douglaston, storicoverdeggiante e residenziale, e i residenti si sono lamentati per le attività notturne e per i rumori prodotti dalla troupe, soprattutto per i generatori, attivi sino a notte inoltrata. GUARDA LE FOTOsfila con la donna della sua vita: il primo red carpet di sua figlia Lea De Seine Le riprese cinematografiche fanno arrabbiare i residenti del QueensCome riporta PageSix, i furgoni bloccano anche strade e vialetti intasando il traffico, e anche se le riprese si svolgono principalmente di notte il caos prosegue anche durante la giornata.