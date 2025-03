Biccy.it - Il nuovo eliminato del GF tra Giglio, Helena e Chiara: risultati dei sondaggi

Nell’ultima puntata del Grande Fratello sono finiti in nomination soltanto tre gieffini: Lucali,PresteseCainelli. Chi tra questi tre concorrenti abbandonerà definitivamente il gioco proprio in semifinale, ad un passo dal traguardo? Non ci sono biglietti di ritorno o bonus, ilnon farà il suo comeback nella casa del Grande Fratello, come invece è successo a Javier Martinez.Chi sarà ildal Grande Fratello tra?Secondo ideiaperti sul web lunedì scorsoPrestes sarà la più votata (con ampio margine), seguita da, mentre a rischiare l’uscita dovrebbe essere, ma sappiamo tutti che non andrà così. Quest’anno infatti inon sono più così attendibili, perché le sorti dei gieffini sono decise solo dai fandom.