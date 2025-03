Il nuovo decreto Albania per trasformare gli hotspot in Cpr | Così cacceremo chi rende l’Italia insicura

Leggi su Open.online

Ilè pronto ad arrivare in consiglio dei ministri. E probabilmente succederà in settimana. Giorgia Meloni vuole cambiare tutto suglidi Gjader e Shëngjin. Ei centri in Cpr (centri di permanenza e rimpatrio). Il governo pensa che ilsistema dell’Ue per i rimpatri degli irregolari con i return hubs calzi a pennello con la definizione dei luoghi già approntati. E lavora a unprovvedimento. Peri duein Centri di permanenza per i rimpatri. In modo da aggirare la convalida dei giudici per i trattenimenti.Daa CprQuesta, spiega il Messaggero, è l’opzione sul tavolo. Le due strutture saranno convertite in Cpr per gli irregolari già presenti in Italia e su cui pende undi espulsione. In questo modo l’esecutivo vuole sottrarsi alle sentenze dei giudici che hanno fatto a pezzi il suo sistema.