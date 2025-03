Thesocialpost.it - “Il nostro cuore si è spezzato”. Gianmarco muore così a soli 18 anni, il dolore dei compagni di scuola

Una tragedia ha colpito San Costanzo, in provincia di Pesaro e Urbino, domenica sera, 24 marzo 2025, dove un giovane di 18Bruscia, è morto a seguito di un malore improvviso mentre si trovava a casa. Nonostante l’intervento immediato dei soccorsi, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.frequentava l’ultimo anno dell’ISS Volterra Elia di Ancona e, tra pochi mesi, avrebbe dovuto sostenere gli esami di Maturità. Laha voluto ricordarlo con una lettera toccante, esprimendo ilper la sua prematura scomparsa.Il messaggio della«A giugnoavrebbe compiuto diciannove, proprio durante il periodo degli esami di Maturità, che avrebbe affrontato con l’ansia di ogni adolescente, pronto a vivere un momento cruciale della sua vita. Siamo certi che avrebbe svolto un colloquio brillante, grazie al suo modo di esprimersi sempre chiaro, preciso e misurato.