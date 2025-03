Inter-news.it - Il Napoli fa spesa in casa Inter? Nel mirino c’è un giocatore – CdS

Leggi su Inter-news.it

Ilin estate vorrà rafforzarsi per dare ad Antonio Conte una squadra ancor più competitiva rispetto a quella attuale. Gli azzurri potrebbero bussare alla porta dell’.PRESENTE E FUTURO – Ilè in lotta per lo scudetto insieme all’. La formazione di Antonio Conte dista in classifica appena tre punti e nel prossimo weekend ci saranno delle partite niente male per riconfigurare ulteriormente la situazione in cima alla graduatoria: i partenopei ospiteranno il Milan al Diego Armando Maradona, mentre l’ospiterà ina San Siro l’Udinese. Ma il, oltre a guardare al presente, sta già riflettendo sul futuro. E a confermarlo ci ha pensato il Corriere dello Sport. Occhi soprattutto a centrocampo. Il DS Manna, che vorrebbe portare al’ucraino Sudakov, in estate potrebbe ribussare alla porta dell’per chiedere Davide Frattesi.