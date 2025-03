Calciomercato.it - Il Milan piomba sulla stellina della Premier: c’è un ostacolo per il ‘Diavolo’

Moncada in giro per l’Europa a caccia di giovani talenti: c’è soprattutto un nome nel mirino del club rossoneroIlsi muove per il nuovo Direttore sportivo, prima di virare con decisione sul prossimo allenatore per rimpiazzare Conceicao a fine campionato. Ethan Nwaneri (LaPresse) – Calciomercato.itIn pole per la carica di Ds c’è l’ex Juve Fabio Paratici, tallonato in particolare da Tare. La scelta sembra ristretta a questi due profili e prossimamente ci sarà la scelta definiva dell’Ad Furlani. Intanto Moncada continua a girare l’Europa a caccia di talenti che possono fare al caso delin vistaprossima estate e sul taccuino del dirigente rossonero sarebbe finito anche Ethan Nwaneri. Lainglese di origini nigeriane sta brillando con la maglia dell’Arsenal e malgrado la giovane età si sta ritagliando uno spazio importante nell’undici di Arteta.