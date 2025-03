Anteprima24.it - Il miglior extravergine d’oliva d’Europa è salernitano, Scaglione: “Orgoglio italiano, premiata qualità”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minuto“si del riconoscimento europeo attribuito ad un’azienda agricola salernitana, così vieneladella produzione di oliodi oliva e il lavoro dei nostri agricoltori”. Commenta così, il vicepresidente nazionale dell’Associazione Italiana Coltivatori e presidente regionale AIC Campania, Donato, il prestigioso premio europeo “Il Magnifico 2025” che si è tenuto nelle scorse ore a Firenze e che ha visto il mondo degli esperti dipremiare l’azienda salernitana “La Riserva” di Fattoria Ambrosio per la produzione deloliodi oliva prodotto in Europa.“Un riconoscimento che onora ile la Campania per ladell’di oliva e che riempie dianche l’Associazione Italiana Coltivatori che annovera tra le aziende agricole di eccellenza associate, il vincitore del premio a cui vanno le congratulazioni per il meritato traguardo raggiunto- spiega il vicepresidente nazionale AIC,