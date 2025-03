Sport.quotidiano.net - Il Mesola vince e torna in fuga solitaria

2 valsanterno 0: Calderoni, Lucci, Crosara (50’ Biolcati), Telloli, Marcolini, Guariento, Mantovani (56’ Minarelli), Neffati (82’ Paganini), Ferro (70’ Allegrucci), Cantelli (66’ Alessio), Davo. All. Cavallari O. VALSANTERNO: Tonini, Rocchi (61’ Izzaoui), Valentini L., Gallinucci (70’ Valentini C.), Alpi, Suzzi (23’ Nati), Pirazzoli (66’ Garavini), Tonini, Abiba, Masoudi (79’ Nappi). All. Geraci. Arbitro: Visentini. Assistenti Fini e Gioacchini. Reti: 33’ Cantelli, 54’ Ferro. Note: ammoniti Neffati e Nati. Il, grazie alla sconfitta esterna della Comacchiese,solo al comando superando il Valsanterno. Sul campo del Pontelangorino, dove ilha sempre vinto, è Cantelli che si conferma match winner andando a segno ancora una volta su questo terreno di gioco.