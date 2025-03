Il Mediterraneo come opportunità | ad Amalfi il 29 marzo ne discutono Edmondo Cirielli e Vincenzo De Luca

Leggi su Ildenaro.it

Quale modello di sviluppo consentirà al Mare Nostrum di cogliere ledel presente e che ruolo giocheranno i giovani in questa sfida? A questi interrogativi cercheranno di dare una risposta esperti, docenti universitari, rappresentanti politici ed esponenti della società civile invitati dalla Luiss School of Government adper dar vita a un momento di riflessione sul rapporto tra Mezzogiorno e.La giornata di studi, dal titolo “I Giovani del sud e il Mare Nostrum.opportunita?”, organizzata in collaborazione con la Fondazione Magna Carta e il patrocinio del Comune di, si svolgerà sabato 292025, alle 16,30, presso l’Antico Arsenale e prevede due ambiti di lavori: un dibattito tra studenti della Luiss, delle Università di Salerno e Orientale di Napoli e della Youth Platform in Libia, e un convegno pubblico che nel pomeriggio vedrà anche la presenza di importanti rappresentanti del governo centrale e regionale.